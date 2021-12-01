Адвокат Навального обжаловал приговор по делу о клевете на ветерана

Вадим Кобзев, адвокат оппозиционера Алексея Навального, обжаловал приговор суда, оштрафовавшего его на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко. Об этом сообщает пресс-служба Бабушкинского районного суда. Кассационная жалоба на имя политика поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

В суд поступила жалоба, поданная адвокатом Навального на приговор по делу, возбуждённому по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета с использованием Интернета». Дата заседания по ней пока не назначена, — б этом РБК сообщили в пресс-службе Симоновского суда.

В июне 2020 года блогер опубликовал в соцсетях комментарий к видео телеканала Russia Today против новых конституционных поправок, в котором назвал героев выпуска «людьми без совести» и «предателями». В числе прочих на видео оказался и ветеран ВОВ. Против оппозиционера было возбуждено дело о клевете на ветерана, по которому было принято решение приговорить Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

Ранее Владимирский облсуд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального по иску к колонии № 3. Суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда Владимира, признавшего законным запрет адвокатам оппозиционера проносить в исправительное учреждение ноутбуки и смартфоны.