Адвокат фигуранта дела о торговле детьми забрал его детей из больницы

https://static.news.ru/photo/d5b2d820-ca6d-11ea-92d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат главного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей юриста Константина Свитнева и его семья забрали из больницы Подмосковья детей обвиняемого.

Мы только что вышли из Розановской больницы, где незаконно удерживали четырёх детей Свитнева. Получив надлежащий объем доверенностей на его родственников и няню, мы забрали их и в настоящее время увезли домой, — рассказал защитник Свитнева Игорь Трунов.

По его словам, охрана удерживала детей в больнице, не допускала в лечебное учреждение прессу, поскольку якобы журналистам нельзя находиться на территории больницы без специального разрешения.

Как сообщает ТАСС, дети были изъяты органами опеки после обыска в доме юриста. Трунов рассказал, что следователи оперативной службы вызвали органы опеки и силовиков, которые изъяли детей как «вещественное доказательство». Они были помещены в больницу. Юрист утверждает, что дети были абсолютно здоровы.

Трунов отметил, что в прокуратуру будет подано заявление о возбуждении уголовного дела «в части незаконного удержания, захвата заложников». Также защитник обратится в органы опеки и попечительства, которые, по его словам, безосновательно отправили детей в инфекционное отделение Розановской больницы для умственно отсталых.

В июне 2020 года в одной из квартир на северо-востоке Москвы были обнаружены пять младенцев в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. За ними присматривали две женщины. В квартире были найдены документы на русском и китайском языках о проведённой процедуре ЭКО. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Всего по этому делу были задержаны и арестованы восемь медиков.

Следователи считают организатором торговли Свитнева, который является совладельцем «Росюрконсалтинга». В настоящий момент мужчина находится в Праге. Он был объявлен в федеральный розыск.

Как писал NEWS.ru, Свитнев заявил, что не собирается скрываться за границей. Он планирует вернуться в Россию после восстановления международного сообщения. Мужчина подчеркнул, что с начала следствия с ним никто не связывался. Он считает позицию обвинения шаткой.