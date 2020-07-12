Адвокат Ефремова: я выполняю свою работу всегда качественно и честно

https://static.news.ru/photo/0eba0734-c405-11ea-affb-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Эльман Пашаев, который занимается делом актёра Михаила Ефремова, рассказал, что никогда не делает пиар и рекламу, в том числе на резонансных делах, и все обвинения в его адрес на эту тему беспочвенны.

Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело — не исключение, — привели слова Эльмана Пашаева в РИА Новости.

Он добавил, что у него достаточно клиентов и дел, чтобы не использовать ситуацию в каких-то личных целях и не рекламировать себя за счёт чужих проблем.

Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов, — подчеркнул адвокат на своей странице в социальной сети Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Ефремова объяснил, почему посоветовал актёру не признавать вину. Эльман Пашаев поделился, что его команда обладает некой информацией, которая сподвигла его посоветовать своему клиенту не признавать вину в ДТП со смертельным исходом. Он отметил, что готов к любому решению суда, так как оно будет основано на приведённых доказательствах.