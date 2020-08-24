Адвокат Ефремова пожаловался генпрокурору на угрозы в свой адрес

https://static.news.ru/photo/84a80712-e646-11ea-81ce-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов с адвокатом Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился с заявлением к генеральному прокурору Игорю Краснову об угрозах, поступающих в его адрес. Неизвестные угрожают ему уголовным делом, если он не прекратит защищать известного актёра.

Юрист пишет в обращении, что угрозы в его адрес поступают постоянно.

В настоящее время, как мне стало известно от нескольких знакомых и из интернета, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности, — приводит отрывок из обращения Пашаева к Краснову ТАСС.

В конце заявления адвокат просит провести проверку по изложенным в письме фактам и уведомить о её результатах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов выступил с речью в Пресненском суде Москвы. По словам актёра, несмотря на то что он почти ничего не помнит из того дня, он уверен, что передвигался на такси, как делал всегда, когда выпьет.