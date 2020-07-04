Адвокат Ефремова назвал бредом версию об эпилепсии у артиста

https://static.news.ru/photo/bab8d598-bdfb-11ea-a50e-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Адвокат устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал глупостью информацию о том, что защита артиста собирается использовать версию о его эпилепсии.

Это глупость. Полнейший бред, — заявил РБК Пашаев.

Ранее источник сообщил «Известиям», что юристы актёра Михаила Ефремова постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает артист. Адвокаты собираются заявить, что Ефремов страдает абсансной эпилепсией, которая может вызвать ступор и тремор конечностей. И очередной приступ якобы случился непосредственно перед аварией.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, каким способом можно доказать невиновность Михаила Ефремова. Например, можно убедить суд, что погибший в ДТП Сергей Захаров не был пристёгнут или не сработали подушки безопасности. Для этого Пашаеву — защитнику актёра — придётся хорошо постараться. К примеру, он может продвигать версию о том, что фургон Lada, за рулём которого находился погибший, вообще не был оборудован средствами защиты. Также адвокат может сослаться на некомпетентность врачей, из-за чего и не выжил Захаров. Эти версии Жорин считает более продуктивными, чем доказывать, что за рулём внедорожника Ефремова был не владелец.

Между тем врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко назвал обстоятельства, при которых актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, может избежать наказания по состоянию здоровья. По словам эксперта, доказанное состояние невменяемости обвиняемого может стать основанием для освобождения его от ответственности. Если специалисты подтвердят, что у Михаила Ефремова случился эпилептический припадок, то он понесёт ответственность лишь за управление автомобилем в нетрезвом виде, но не за смертельное ДТП.

Косенко назвал и другой вариант, при котором артист может избежать ответственности. Если это был алкогольный психоз, допустим, в рамках белой горячки, галлюциноза, алкогольного параноида, если он будет стационарно подтверждён, то Ефремов также будет освобождён от уголовной ответственности в связи с психотическим состоянием, обусловленным невропатией. Он добавил, что юристам Ефремова также предстоит доказывать наличие расстройств сознания, но это будет сложно, так как на практике таких случаев происходит мало — 2-3% на сотню.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли, писал NEWS.ru.