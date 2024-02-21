Адвокат дал совет, каким врачам можно доверять в интернете Адвокат Матвеев: у найденного через интернет врача следует спросить диплом

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Чтобы отличить найденного в интернете врача от мошенника, следует спросить у него диплом, посоветовал адвокат Тимур Матвеев. В разговоре с Пятым каналом эксперт подчеркнул, что медик, который ведет свою деятельность через социальные сети, не постесняется показать документ об образовании.

Псевдоврачей достаточно много, которые попадают под проверку и фактически потом привлекаются к уголовной ответственности, поскольку выясняется, что никакого диплома нет. Диплом был куплен, условно, в интернете, в переходе, где угодно, но фактически образования медицинского нет, — пояснил юрист.

Также проверить диплом можно через сайт Рособрнадзора. Если доктор-блогер отказывается показать пользователям документ о полученном медицинском образовании, лучше от него отписаться. Любые советы лжеврачей могут навредить и отнять время, которое можно было бы потратить на лечение. Вместо этого лучше обратиться в профильный медицинский центр, где предоставят реальную помощь, заключил юрист.

Адвокат Виктория Данильченко ранее рассказала, что одним из главных признаков шарлатанских, неэффективных курсов и тренингов являются такие слова, как «сверхэффективный», «небывалый», «супер», в описании услуги. Она отметила, что насторожить должна и демонстрация якобы роскошного образа жизни экс-клиентов подобных организаций.