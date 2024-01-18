Адвокат назвала главные признаки шарлатанских тренингов Адвокат Данильченко: признаком шарлатанских курсов является очень яркая реклама

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Одними из главных признаков шарлатанских, неэффективных курсов и тренингов являются слова в описании услуги такие как «сверхэффективный», «небывалый», «супер», рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Она отметила, что насторожить должна демонстрация якобы роскошного образа жизни экс-клиентов подобных организаций.

Шарлатаны могут скрываться за такими формулировками: суперрезультат, небывалый, уникальный, сверхэффективный и так далее. Как правило, их проводит человек, который добился какого-то успеха и теперь хочет обучить этому других на своем примере, при этом демонстрируя свою роскошную жизнь. И здесь можно обратить внимание на то, что дорогие машины, одежда, украшения могут быть взяты в аренду, а восторженные отзывы других клиентов фальшивы, — добавила Данильченко.

По ее словам, нельзя подписывать предлагаемые тренерами документы, касающиеся квартир, автомобилей, залогов и кредитов. В таком случае, рассказала адвокат, стоит сразу отказаться от покупки курсов, семинаров и тренингов.

В данном случае следует незамедлительно отказаться от покупки курсов, семинаров и тренингов. Перед выбором программы тренировок, курса или тренинга нужна разумная предосторожность. Но если в итоге был приобретен некачественный курс или тренинг, вернуть деньги за него можно, в судебной практике есть такие случаи, однако, сделать это будет крайне сложно, — подытожила Данильченко.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что блогерам, уличенным в мошенничестве, не удастся откупиться от государства, возбужденные в отношении них уголовные дела будут доведены до конца. Он также отметил, что назрела необходимость регулирования деятельности людей, проводящих тренинги в Сети.