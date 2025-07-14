Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 13:45

Адвокат Акунина заявил о невиновности писателя

Адвокат Акунина заявил о невиновности писателя в оправдании терроризма

Борис Акунин Борис Акунин Фото: Галкин Николай / АП/ТАСС

Адвокат Олег Дубинин, представляющий интересы писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил о невиновности своего подзащитного. Выступая в суде 2-го Западного окружного военного суда, он добавил, что вина Акунина по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах не доказана, передает РИА Новости.

Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана, — сказал Дубинин.

Ранее Военный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Акунина. Как сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, процесс будет проходить в заочном формате.

До этого СК России сообщал, что Акунин дважды за прошлый год был осужден за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но все равно продолжал публиковаться в интернете без соответствующей маркировки. Писателя заочно обвинили в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагента, публичном оправдании террористической деятельности. Акунин также объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Россия
суды
писатели
Борис Акунин
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высмеяли деятельность «коалиции желающих»
Политолог раскрыл план Келлога по шантажированию Украины
Адвокат раскрыл, чью незавидную судьбу повторяет блогер Subo
МЧС уточнило число жертв удара молнии в Тульской области
Когда кухня — это вторая гостиная: техника, которую не хочется прятать
Власти отреагировали на данные о перекрытии мигрантами дороги военному авто
«Вселяет веру»: Москалькова объявила о продлении важной акции на Украине
Трагедия с женой, съемки обнаженной дочери: как жил режиссер Юрий Мороз
Полиция разыскивает туристов после драки на канатной дороге в Сочи
ЦАХАЛ раскрыл цель удара по югу Сирии
Завалит Киев оружием, введет санкции: почему Трамп хуже Байдена для России
В Госдуме назвали нюансы выплаты пенсий при переезде
ФСБ показала видео ликвидации украинского агента под Тюменью
Раскрыто, что должен сделать Трамп для остановки конфликта России и Украины
Путин вспомнил советскую песню в ходе совещания по демографии
Страшная очередь на Крымском мосту: угроза БПЛА, опасно ли ехать через ДНР
Цифровой детокс: как снизить зависимость от гаджетов
«Потерял хорошего знакомого»: критик о смерти Мороза
В деле против Акунина упоминается розыгрыш над ним Вована и Лексуса
На Украине разыскивают сбежавших из плена россиян
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.