Адвокат Акунина заявил о невиновности писателя Адвокат Акунина заявил о невиновности писателя в оправдании терроризма

Адвокат Олег Дубинин, представляющий интересы писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил о невиновности своего подзащитного. Выступая в суде 2-го Западного окружного военного суда, он добавил, что вина Акунина по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах не доказана, передает РИА Новости.

Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана, — сказал Дубинин.

Ранее Военный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Акунина. Как сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, процесс будет проходить в заочном формате.

До этого СК России сообщал, что Акунин дважды за прошлый год был осужден за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но все равно продолжал публиковаться в интернете без соответствующей маркировки. Писателя заочно обвинили в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагента, публичном оправдании террористической деятельности. Акунин также объявлен в международный розыск и заочно арестован.