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25 июля 2025 в 15:00

Адская закуска на зиму: огурчики в кетчупе чили

Адская закуска на зиму: огурчики в кетчупе чили Адская закуска на зиму: огурчики в кетчупе чили Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о классических соленых огурцах! Этот рецепт — дерзкий эксперимент для истинных любителей острого. Огурцы в кетчупе чили — пикантная закуска и невероятное дополнение к мясу, картошке или даже пицце.

Сначала выберите крепкие небольшие огурчики (1 кг), тщательно ополосните их и погрузите в холодную воду на пару часов. Затем обработайте банки и крышки любым удобным способом. На дно емкости поместите укроп, дольки чеснока (3–4 шт.), перец горошком и лавровый лист. Сильно утрамбуйте огурцы вертикально. Теперь сделайте заливку: соедините чили с водой (1:1), всыпьте 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и 3 ст. л. столового уксуса. Доведите смесь до нужной температуры, помешивая. Немедленно залейте овощи доверху. Накройте стерильными крышками и поместите тару в горячую жидкость для стерилизации (литровые — 10–15 минут после закипания). Аккуратно выньте банки, сразу же герметично закатайте и переверните вверх дном. Огненное наслаждение гарантировано!

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Чили
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Оксана Головина
О. Головина
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