«Абсурдные доводы»: адвокат МХГ прокомментировал решение суда

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Заседание по делу Московской Хельсинской Группы

Защита Московской Хельсинкской группы (МХГ) считает решение Мосгорсуда о ликвидации организации неправосудным и необоснованным, рассказал NEWS.ru адвокат МХГ Михаил Бирюков. Он подчеркнул, что юристы намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Мы считаем это решение неправосудным и не основанным на доказательствах, иск — необоснованным. Мы, естественно, будем обжаловать это. Суд занял один день, не были допрошены свидетели, нам было отказано в истребовании доказательств, поэтому у нас есть все основания для подачи апелляционной жалобы, — сказал адвокат.

По его словам, при обжаловании юристы «всегда рассчитывают, что любая следующая инстанция услышит наши доводы». Само решение о ликвидации Бирюков объяснил давлением на институты гражданского общества.

Вы же помните, как был ликвидирован Правозащитный центр «Мемориал» (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента. — NEWS.ru) и «Международный мемориал» (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента. — NEWS.ru). Теперь очередь дошла до Московской Хельсинкской группы. Все правозащитные организации подвергаются давлению со стороны властей, — добавил он.

По словам юриста, позиция защиты состоит в том, что МХГ не допускала инкриминируемых ей нарушений. Так, он отметил, что присутствие представителей группы на судебных заседаниях не должно считаться деятельностью организации на территории других регионов.

В уставе [организации] предусмотрено, что Московская Хельсинкская группа осуществляет мониторинг по всей территории страны, поэтому, в соответствии с уставом и Конституцией, члены Московской Хельсинкской группы выезжали в суды, выезжали в регионы, проводили совместные мероприятия, читали лекции онлайн. Деятельностью на территории другого субъекта федерации Минюст расценил чтение лекций онлайн! Совершенно абсурдные доводы, тем не менее они послужили основанием для принятия решения о ликвидации, — заключил он.

25 января Мосгорсуд удовлетворил требование Минюста о ликвидации Московской Хельсинской группы. Основанием для иска стала деятельность группы вне Москвы. В Минюсте посчитали, что МХГ не должна нарушать «пределы территориальной деятельности», а также не должна участвовать в конференциях в других регионах страны. На сайте группы говорилось, что примером такой деятельности, вызвавшей возражения Минюста, было наблюдение на резонансных судебных процессах, а также обращения к региональным органам власти.

МХГ была основана 12 мая 1976 года. Она являлась старейшей из действующих в России правозащитных организаций и содействовала практическому выполнению всех международно-правовых обязательств РФ в области прав человека.