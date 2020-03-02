https://static.news.ru/photo/0a2eb94c-5c9c-11ea-81de-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Достоевский Фото: Global Look Press

Российский олигарх Роман Абрамович оплатил долг российского писателя Фёдора Достоевского в казино Висбадена. До 2013 года на заведении висела табличка, которая гласила о задолженности в 240 тысяч евро.

Достоевский никому не должен, снимите эту позорную табличку, — заявил российский олигарх.

Однако литературовед и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин засомневался в правдоподобность данной истории. Он утверждает, что писатель жил довольно бедно в городе Висбаден и не мог проиграть такую сумму.

И всё. Никаких долгов там никто не выплачивал. Если он что-то там выплатил, какие-то долги обществу, но тоже вроде не было у Достоевского международных долгов. Во всяком случае, это не долги Достоевского, это точно, — цитирует Волгина «Царьград».

NEWS.ru писал ранее, что американский автор детективных романов Джеймс Эллрой раскритиковал роман писателя Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». На его замечания немедленно отреагировали.