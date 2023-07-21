«А Пригожин на свободе»: Царев высказался о задержании Стрелкова Царев: суд признает Стрелкова виновным с вероятностью 99,9%

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Олег Царев

Задержание экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова выглядит странным на фоне того, что связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина такая же участь не постигла, заявил экс-председатель палрламента Новороссии Олег Царев в комментарии для NEWS.ru. По его словам, учитывая статистику, в суде Стрелкова признают виновным с вероятностью 99,9%.

Стрелков критикует Минобороны и власть. Он был одним из первых, кто осудил попытку мятежа ЧВК «Вагнер». Но выходит так, что Стрелков сейчас задержан, а Пригожин на свободе. Если после задержания Стрелков будет помещен в СИЗО, то по российской статистике суд признает его виновным с вероятностью 99,9%, — сказал Царев.

Он также отметил, что уже связался с супругой Стрелкова и пообещал ей полную поддержку в сложившейся ситуации.

Ранее появилась информация о том, что силовики задержали Стрелкова в Москве. Его обвиняют в экстремизме, предположительно, после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Супруга Стрелкова сказала, что он не выходил на связь после задержания. О его местонахождении также ничего неизвестно.