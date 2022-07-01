«700 тысяч в день»: вирусолог заявил, что пандемия COVID ещё не закончилась Вирусолог Альтштейн: россияне должны продолжать вакцинироваться и соблюдать изоляционные меры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на отмену Роспотребнадзором всех COVID-ограничений в РФ, гражданам стоит соблюдать «изоляционные меры» — носить маски и избегать больших скоплений людей, а также вакцинироваться, заявил NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн. Учёный отметил, что в мире пандемия ещё не закончилась, ежедневно заражается 700-800 тысяч человек, что превышает уровень начала вспышки инфекции. Эксперт добавил, что шанс «тяжело заболеть» всё равно существует. Таким образом исследователь прокомментировал отмену Роспотребнадзором всех COVID-ограничений в РФ.

Заболеваемость ещё может подскочить, но COVID уже не тот. Летальность и заболеваемость невысокие. Сейчас, правда, в Западной Европе и США идёт определённое повышение. Видимо, ещё один вариант омикрона. Я бы посоветовал людям стараться не попадать в большие скопления людей, пользоваться масками, вакцинироваться. Шанс заболеть и заболеть тяжело всё равно есть. Эпидемия в мире продолжается. 700-800 тысяч человек заболевают в день, это несравнимо больше, чем вначале пандемии, когда мы все волновались обо всём этом, — рассказал Альтштейн.

Вирусолог не исключил, что заболеваемость коронавирусом сойдёт на нет в России к концу года и больше не вернётся к прежним показателям.

Ранее Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные на территории РФ из-за пандемии коронавируса, но при необходимости их действие может быть возобновлено. Как сообщается на сайте ведомства, недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, почти все подтвержденные случаи протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно.