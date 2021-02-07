30-градусные морозы накроют московский регион 9 февраля

https://static.news.ru/photo/63352de4-667b-11ea-9636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском регионе температура воздуха в ночь с 8 на 9 февраля упадёт до −30 градусов. В столице будет около 25–27 градусов мороза.

Наиболее холодный период будет во вторник и среду. Он связан с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационным выхолаживанием, — рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он не исключил, что в Подмосковье мороз опустится и ниже 30 градусов, но это в местах с пониженным рельефом.

Синоптик объяснил, что радиационным выхолаживанием называют процесс понижения температуры поверхности Земли за счёт теплового излучения. Этот процесс связан с повышенным давлением и с малооблачным небом. В данном случае слово радиация имеет синоним «энергия», а не «радиоактивность», в нём нет ничего опасного, успокоил эксперт.

Правила питания в мороз нужно менять — это касается, в частности, людей, которые придерживаются диет, направленных на снижение веса, писал ранее NEWS.ru. По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, при сильных морозах организм «согревается» от жиров и углеводов, которые, как правило, убирают из рациона люди на диете.