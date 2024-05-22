С начала года прошло 143 дня. Во всем мире проводят экологические акции. Приверженцы готической субкультуры устраивают концерты и сходки. А в России заканчивают посадку картофеля и умываются росой. Все это — традиции 22 мая. Какой праздник справляют в этот день и чем еще примечательна эта дата? Отвечаем на эти и многие другие вопросы.
Праздники 22 мая 2024 года
Начнем разговор с международных праздников 22 мая 2024 года. Наиболее значимый из них — День биологического разнообразия. Экопраздник учрежден в 1995 году по инициативе ООН. Он приурочен к годовщине принятия Конвенции о биоразнообразии, определяющей порядок сохранения «жизни во всех ее проявлениях». Празднование необходимо для повышения общественной осведомленности о проблемах защиты биоразнообразия. Оно неизменно сопровождается выступлением генсека ООН, а также лекциями, конференциями и развлекательными ивентами по всему миру.
Еще один международный праздник 22 мая известен как Всемирный день готов. Это торжество для всех причастных к готической субкультуре. Праздник зародился с легкой руки диджея Cruel Britannia. 22 мая 2009 года тот выступил на BBC Radio с сетом готической музыки. Выступление прошло на ура и породило множество подражаний. Постепенно популярность «готических эфиров» вышла за пределы Великобритании. А в годовщину выступления Cruel Britannia стали отмечать Всемирный день готов. Это день концертов, рейвов, показов мод, инсталляций и просто приятных встреч внутри готического комьюнити.
Добавим пару слов о национальных праздниках 22 мая 2024 года. В 143-й день года отмечают:
- День бассейновой индустрии в РФ;
- День национального единства в Йемене;
- Висакха Буча в Таиланде.
День памяти святителя Николая Чудотворца — церковный праздник 22 мая
Для христиан 22 мая — праздник поминовения святителя Николая, также известного как Николай Чудотворец. Годы жизни святого пришлись на III век нашей эры. Он родился в римской провинции Ликия (на территории современной Турции). С ранних лет Николай был религиозным, изучал Священное Писание и решил посвятить себя служению Богу. В молодости он стал священником, а позже — архиепископом Мир Ликийских. Святитель Николай вдохновлял паству, будучи примером кротости и верности убеждениям.
При жизни святой защищал обездоленных, так что и сегодня его почитают как заступника страждущих. Святой считается покровителем детей, а вместе с ними — немощных, путешественников, мореплавателей и даже заключенных. По преданию, он являл чудеса. Например, сумел молитвами спасти моряков, попавших в шторм. Поэтому к Николаю обращаются с просьбами о помощи, особенно если надеяться остается только на чудо. Для христиан он является посредником между людьми и Богом.
Чествование святителя Николая приходится на 22 мая не просто так. Оно приурочено к годовщине перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бар (ныне Бари, Италия). Останки святителя были перевезены в 1087 году. Тогда итальянские христиане спасли их от поругания мусульманами.
Впрочем, Николая Чудотворца поминают не только в мае, но и:
- каждый четверг (в день приемников апостольской благодати);
- 11 августа;
- 19 декабря.
Никола Вешний — праздник 22 мая в России
В России праздник 22 мая стали называть Николой Вешним. Отмечающие непременно молятся Чудотворцу, просят его о помощи и вразумлении. При желании они посещают церковные службы, ставят свечи. Поощряются и подаяния.
Наравне с этим Никола Вешний считается сельскохозяйственным праздником. Основные огородные работы, например посадка картофеля, подходят к концу. Вместе с этим начинается ночной выпас лошадей. Поэтому праздник 22 мая в России особенно важен для конюхов, пастухов и скотоводов.
Приметы на 22 мая: что можно и нельзя делать
Как и любой народный праздник, Никола Вешний связан с множеством суеверий. К примеру, считается, что 22 мая непременно нужно:
- распахнуть шторы — так в дом сможет войти положительная энергия;
- умыться росой — это укрепляет здоровье;
- сходить в баню — равнозначно духовному очищению;
- устраивать гулянья, встречать гостей — притягивает благополучие.
Никола Вешний — идеальный день для свадьбы. По поверью, брак, заключенный на Николу, будет крепким и счастливым.
Если же говорить про запреты, то 22 мая 2024 года нельзя:
- купаться в водоемах;
- закрывать шторы;
- предаваться унынию;
- обижать животных, детей, пожилых людей, немощных;
- ссориться;
- подстригать волосы и ногти;
- выносить мусор после захода солнца;
- браться за тяжелую работу;
- отказывать в помощи.
Все это считается плохой приметой и якобы может навлечь на человека несчастье.
Интересные факты про 22 мая
Мы выяснили, какие праздники приходятся на 22 мая. Чем еще примечательна эта дата? Чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к истории.
Для ценителей культуры это день рождения Третьяковской галереи. Точкой отсчета в истории галереи стало 22 мая 1856 года — день, когда Павел Третьяков купил работы художников Николая Шильдера и Василия Худякова. Картины стали первыми полотнами в будущей внушительной коллекции.
А еще 22 мая — это день рождения многих выдающихся личностей. В их числе:
- Уильям Стерджен (1783–1850) — отец электродвигателя и электромагнитов;
- Рихард Вагнер (1813–1883) — композитор, внесший огромный вклад в развитие европейской музыки;
- Артур Конан Дойль (1859–1930) — писатель, автор историй о Шерлоке Холмсе;
- Николай Макаров (1914–1988) — конструктор оружия;
- Виктор Понедельник (1937–2020) — футболист, забивший золотой гол во время Кубка Европы — 1960;
- Наоми Кэмпбелл (р. 1970) — супермодель.
Именины 22 мая
Напоследок обращаемся к святцам. 22 мая 2024 года справляют именины:
- Николай;
- Иосиф;
- Гавриил;
- Василий;
- Семен;
- Акулина.
Мы выяснили, какие праздники приходятся на 22 мая 2024 года. Это подходящий день для веселья и дружеских встреч, помощи нуждающимся и экопросвещения.
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