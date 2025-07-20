20 июля — Авдотья Сеногнойка: секреты дня, приметы на погоду и урожай

Двадцатое июля в народном календаре носит имя Авдотьи Сеногнойки (в честь святой Евдокии). Этот день считался переломным в летней страде, а за его приметами внимательно наблюдали крестьяне, так как многие предсказания были тесно связаны с судьбой сенокоса и будущего урожая. Дожди на Авдотью были не просто досадной помехой, а явлением, определяющим ход сельскохозяйственных работ.

Приметы на погоду 20 июля

Дождь на Авдотью — самое главное знамение. Не зря святую прозвали Сеногнойкой. Дождь в этот день сулил ненастную, дождливую погоду на ближайшие недели. Это означало угрозу для скошенного и еще не убранного сена — оно могло просто сгнить в полях. «На Авдотью дождь — сено гноит».

Сильный ливень или затяжные дожди предвещали мокрую осень и трудную уборку хлебов.

Гроза 20 июля, особенно пришедшая с востока, считалась предвестницей затяжного ненастья.

Туман, стелющийся по земле утром, обещал ясный и солнечный день, несмотря на угрозу дождей позже.

Обильная роса на Авдотью также указывала на хорошую погоду в ближайшие часы.

Ветер, дующий с запада, сулил улучшение погоды и возможное прояснение.

Солнечное утро, сменившееся внезапной темнотой и налетевшими тучами, предупреждало о сильной, но недолгой грозе.

Приметы на Авдотью Сеногнойку на основе поведения зверей и птиц

Ласточки и стрижи летают очень низко над землей — верная примета приближающегося дождя, который на Авдотью особенно значим.

Вороны купаются в лужах или водоемах — к скорому ненастью и дождю.

Куры ощипываются, петух поет невпопад — предвещает ухудшение погоды, возможную грозу.

Голуби прячутся под крышу, воркуют тихо и жмутся друг к другу — к дождю и холоду.

Муравьи спешно закрывают входы в муравейники, активно носят травинки — признак приближающегося сильного дождя или грозы.

Пчелы неохотно покидают ульи, летают низко и возвращаются рано — указывает на высокую влажность и скорый дождь.

Коровы ведут себя беспокойно, поднимают головы к небу, жуют жвачку лежа — может предвещать грозу или резкую перемену погоды к худшему.

Приметы на 20 июля — что можно и нельзя делать на Авдотью Сеногнойку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что категорически нельзя делать 20 июля

Начинать сенокос или косить сено. Главный запрет дня! Считалось, что сено, скошенное на Авдотью, обязательно сгниет или будет испорчено дождями, сколько бы его ни сушили. Нарушение этого запрета сулило большие убытки и голодную зиму для скота.

Оставлять сено в копнах или стогах неукрытым. Если сено уже было скошено раньше, его старались срочно убрать под крышу до 20 июля, иначе Авдотья замочит его дождями.

Ссориться, ругаться, особенно на поле или около сена. Считалось, что это накликает грозу и испортит погоду, а негативная энергия может навредить урожаю.

Брать в долг или давать взаймы сено и хлеб. Этот день был связан с риском потерь, поэтому любые действия с основными продуктами считались неблагоприятными.

Купаться в открытых водоемах без особой нужды. Существовало поверье, что Авдотья могла ударить молнией или наслать водяного на купальщиков, особенно если начиналась гроза. Вода считалась неспокойной и опасной в этот день.

Что нужно сделать обязательно 20 июля

Закончить уборку сена. Главная задача дня — успеть убрать все скошенное сено в стога или сараи до возможного дождя. Работали с раннего утра, всем миром.

Помолиться святой Авдотье (Евдокии) о защите от проливных дождей, сохранности сена и будущего урожая. Просили милости и хорошей погоды для завершения сенокоса.

Освятить в церкви колосья нового урожая (в южных областях), хотя основной обряд чаще приходился на Ильин день или Спас.

Наблюдать за природой и погодой, чтобы сделать выводы о предстоящих неделях и подготовиться к возможным трудностям уборочной страды.

Проверить и укрепить крыши хозяйственных построек, где хранилось сено и зерно, чтобы защитить запасы от возможных ливней.

День Авдотьи Сеногнойки был важной вехой в крестьянском календаре, напоминающей о хрупкости результатов тяжелого труда перед лицом стихии. Его приметы и запреты отражали многовековой опыт наблюдений за природой и глубокую связь с землей.

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