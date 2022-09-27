«112» узнал детали психического состояния ижевского стрелка «112»: ижевский стрелок Казанцев четыре раза лежал в психдиспансере

Telegram-канал «112» сообщил, что Артем Казанцев, расстрелявший детей и учителей в школе Ижевска №88, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере с 2008 года, ему присвоили инвалидность 2 группы. Медэксперты заключили, что пациент страдает эмоционально-волевым дефектом.

Известно, что Казанцев лежал в стационаре четыре раза. Последний раз он там находился на протяжении двух недель в январе 2021 года. Тогда он пожаловался психиатру на плохое самочувствие, однако не смог объяснить, что именно не так. Отмечается, что ижевский стрелок не был склонен к насилию, а также не проявлял тягу к оружию.

Согласно информации «112», в 2008 году Казанцев избил женщину. Дело дошло до суда, но тюрьмы удалось избежать, поскольку он не нанес женщине тяжкого вреда здоровью. Тогда у него диагностировали «шизофрению». Врач, который наблюдал Казанцева, характеризует его как «безынициативного, безэмоционального и малообщительного».

В прошлый раз он был у врача 19 сентября. Тогда Казанцев сказал, что все хорошо и жалоб нет. Ничего подозрительного в поведении пациента не было, пишет «112».

26 сентября в полицию поступил звонок о стрельбе в школе Ижевска. В учебное заведение ворвался мужчина в черном костюме и открыл огонь по детям. Его впоследствии идентифицировали как 34-летнего Артема Казанцева, некогда ученика этой школы. Преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

После нападения Казанцев покончил с собой. При нем было найдено более десятка магазинов с патронами, на некоторых из них была нанесена надпись «Ненависть!».

В результате нападения погибло 17 человек, 11 из которых — дети.