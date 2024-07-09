Звезду «Гарри Поттера» заметили в объятиях таинственного незнакомца Папарацци сфотографировали Эмму Уотсон в объятиях таинственного незнакомца

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Эмма Уотсон

Актрису Эмму Уотсон заметили в объятиях неизвестного мужчины, пишет The Sun. На опубликованном кадре знаменитость обнимается с возлюбленным и выглядит счастливой, говорится в публикации. Уточняется, что до этого Уотсон уже видели с таинственным незнакомцем, который, как предполагается, учится в одном университете с актрисой.

Эмма изучает литературное творчество, а его дипломная работа посвящена теории литературы, так что им есть о чем поговорить, — рассказал источник.

Ранее американская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с 15-летним сыном Ноксом Джоли-Питтом, который, в отличие от своих братьев и сестер, редко попадает в объективы фотокамер. По данным СМИ, звездный подросток был замечен за шопингом вместе с матерью.

До этого стало известно, что бывший муж Анджелины Джоли актер Брэд Питт расстроился из-за того, что дочь Шайло отказалась от его фамилии. Артист был рад рождению девочки, поскольку «всегда хотел дочь», теперь он огорчен, потому что потерял связь с детьми. При этом отмечалось, что артист «по-прежнему счастлив» со своей возлюбленной Инес де Рамон, но плохие отношения с детьми «причиняют ему боль».