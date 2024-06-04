Раскрыта реакция Брэда Питта на отказ дочери от его фамилии People: Питт расстроился из-за отказа дочери от его фамилии

Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брэд Питт

Голливудский актер Брэд Питт расстроился из-за того, что дочь Шайло отказалась от его фамилии, пишет издание People. По данным источника, артист был рад рождению девочки, поскольку «всегда хотел дочь», теперь он огорчен, потому что потерял связь с детьми.

Он любит своих наследников и скучает по ним. Это очень грустно, — заявил инсайдер.

Собеседник добавил, что сейчас Питт «по-прежнему счастлив» со своей возлюбленной Инес де Рамон. Однако плохие отношения с детьми «причиняют ему боль».

31 мая зарубежные СМИ сообщили, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло потребовала исключить слово «Питт» из своей фамилии. В день 18-летия девушка передала необходимые документы в суд. Согласно закону, совершеннолетняя дочь звезд может сама решить, чью фамилию ей носить.

Брэд Питт ранее назвал экс-супругу Анджелину Джоли лицемеркой после обвинений в побоях. Актриса сообщала, что он поднимал руку на нее и детей. По словам актера, Джоли постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой. Однако актриса утверждает, что долго не рассказывала об избиениях из-за предупреждений Питта. Соглашение касается также любой третьей стороны, с которой Джоли состоит в отношениях.