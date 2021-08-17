Звезда «Универа» рассказал о своей «страшной» болезни на взлёте карьеры

Звезда сериала «Универ», актёр Арарат Кещян рассказал о «страшной» болезни, которой был подвержен на взлёте своей карьеры. Артист поделился воспоминаниями в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Звёздная болезнь — это элемент вседозволенности, страшная штука. Тебе можно делать вещи, которые другим нельзя, — вот это понимание, когда оно приходит и ты принимаешь его за реальность, это страшно, — признался Кещян.

По словам актёра, он рос очень воспитанным и благородным молодым человеком, родители старались вложить в ребёнка только лучшие качества и привычки. Однако внезапно свалившаяся на голову Кещяна известность чуть не стала причиной непоправимой ошибки в жизни актёра.

Ощущение вседозволенности привело к страшной аварии в 2010 году, когда звезда «Универа» ехал по встречной полосе в центре Москвы на огромной скорости: Кещяна лишили прав за вождение в нетрезвом виде. После этого случая близкие люди помогли ему разобраться в себе и изменить свою жизнь: Арарат женился и завёл с супругой двоих детей, они счастливы в браке с 2013 года.

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