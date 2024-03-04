Звезда TikTok объяснила, почему вернулась в Россию Блогер Дина Саева заявила, что вернулась в РФ из-за русскоговорящей аудитории

Фото: t.me/senoritasaeva_tg

Дина Саева

Блогер Дина Саева рассказала в интервью YouTube-каналу Лауры Джугелии, что вернулась из Дубая в Россию ради русскоязычной аудитории. По словам звезды TikTok, около 70% ее подписчиков говорят на русском языке, поэтому она хочет снимать ролики для них.

Я поняла, что надо делать контент на ту аудиторию, которая тебя смотрит, которая за тобой следит, собственно, поэтому я сделала вывод, что надо возвращаться и делать контент для аудитории, которая меня любит и поддерживает, — объяснила Саева.

Девушка поделилась, что решение уехать в ОАЭ появилось из-за ее растущей популярности среди арабской аудитории. Однако спустя некоторое время выяснилось, что абсолютное большинство поклонников у нее все равно из России. По мнению Саевой, на Ближнем Востоке не понимали ее шуток, поэтому ей не удалось завоевать любовь этих пользователей.

В этом же интервью Саева высказала мнение, что российские звезды, которые сбежали из РФ после начала специальной военной операции и начали критиковать страну, показывают свою неблагодарность. По словам девушки, ей неприятно смотреть на артистов, которые негативно высказываются о месте, где они начинали свою карьеру. Тиктокер считает, что такие звезды «кидают» свою аудиторию, которая до этого их поддерживала.