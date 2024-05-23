Звезда театра «Ленком» рассказал о главных качествах Александра Абдулова Актер Агапов: Абдулов всегда играл так, будто он на сцене в последний раз

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Александр Абдулов

Актер Иван Агапов поделился с NEWS.ru воспоминаниями о коллеге Александре Абдулове. По его словам, артист играл так, будто он на сцене в последний раз.

Коллеги каждый раз удивлялись: «Зачем он так отдается профессии?». Лето, жара. Играли антрепризу в Твери. Ползала народа. Абдулов играл так, как будто вышел на сцену в последний раз, — поделился Агапов.

Сам актер принял участие в новом музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1». Еженедельный проект, где звезды будут соревноваться с телезрителями, стартует 24 мая в 21:30.

Агапов в этом году отмечает 35-летие работы в театре «Ленком Марка Захарова». Артист признался, что в 80-е был «золотой век» советского театра. Тогда, по его словам, гремели и «Ленком», и Театр Сатиры, и Театр на Таганке, и на Малой Бронной. Билеты можно было достать с трудом.

Я еще в школьном возрасте каждый свободный вечер проводил в театре как зритель, пересмотрел весь доступный мне репертуар. Поступил в ГИТИС, где преподавал Марк Захаров. На третьем курсе он предложил мне играть в «Ленкоме». И я начал репетировать роль Перчика в «Поминальной молитве». С одной стороны, очень страшно. Вокруг артисты-глыбы, а я маленький такой. Сейчас понимаю: то время было самым счастливым в моей жизни, — признался актер.

«Ленком» того времени запомнился зрителям по Евгению Леонову и Александру Абдулову, которому 29 мая исполнился бы 71 год. Также звездами театра были Николай Караченцов и Олег Янковский.

Ранее сообщалось, что актер «Ленкома», народный артист РСФСР Александр Збруев впервые стал дедушкой в 85-летнем возрасте. Младшая дочь Татьяна родила сына, которого назвали Львом.