Звезда «Сватов» назвала Зеленского «никаким» актером Актриса Кравченко назвала Зеленского плохим актером

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Pres

Татьяна Кравченко

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко заявила, что из президента Украины Владимира Зеленского «актер никакой». В шоу «В теме» на YouTube актриса отметила, что у него нет ни вокальных, ни внешних данных для этой профессии.

Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: «Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев». Ну вот нравится ему, он ведь был продюсер, мог себе позволить. Наполеона я тоже как сатиру восприняла (фильм «Наполеон и Ржевский», где Зеленский сыграл Наполеона — NEWS.ru). А он ведь чистый Наполеон… Но вот артист он никакой. Заигрался он, — сказала Кравченко.

Она также выразила мнение, что, когда на экраны вышел сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли, она воспринимала проект как шутку. Оказывается, продолжила Кравченко, это все была большая предвыборная программа. Актриса добавила, что все действия, которые украинский президент сегодня предпринимают, совершаются не из любви к народу, а из страха.

Ранее российский певец Виктор Салтыков рассказал, что считает Владимира Зеленского «дурачком» и преступником. По словам музыканта, бывший актер Зеленский пошел во власть из-за тщеславия и стал заложником ситуации. Салтыков подчеркнул, что жалеет бывшего коллегу, потому что его окружают недостойные люди. Он также отметил, что украинский президент мог не допустить военных действий на Украине.