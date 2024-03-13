Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказал о «подставе» Пугачевой Актер Нилов рассказал, как пел с Пугачевой ее песню в Кремлевском дворце

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Алексей Нилов

Актер Алексей Нилов, известный по роли капитана Ларина в «Улицах разбитых фонарей», рассказал, как спел вместе с коллегами по сериалу на одной сцене с певицей Аллой Пугачевой. В программе RTVI «Легенда» он поделился, что Примадонна сама попросила исполнить композицию «Мадам Брошкина» в Кремлевском дворце. Артист назвал этот случай «подставой».

Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: «Поете мою песню?» Мы говорим: «Да, Алла Борисовна, вот так случилось». — «Ну хорошо. Ну пойдемте сейчас вместе споем». — «В смысле „вместе споем“?» — «Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую: я пою, а вы припевчик этот». И мы пели «Мадам Брошкину». Она нам отомстила, короче, молодец, очень сильно, — рассказал Нилов.

Актер добавил, что артисты пели на концерте «Менты в Кремле». Это произошло после того, как в одной из серий герои исполняли песню «Позови меня с собой». Он отметил, что они не хотели петь хит, потому что его автор Татьяна Снежина погибла в очень молодом возрасте.

Я говорю: мы будем стебаться над текстом человека, который умер. И потом, почему-то мы должны Примадонну тоже обстебывать — зачем это надо? Мы упирались очень сильно, и это видно в кадре <...> Злобно очень исполнили эту песню, потому что не хотели. И вдруг она всем понравилась, — вспомнил Нилов.

Алексей Нилов начал меньше сниматься в кино во время пандемии коронавируса, однако артист опровергает слухи о том, что намерен уйти из профессии. Актер рассказал, что в последние годы было действительно меньше съемок, но уходить на заслуженный отдых ему еще рано.