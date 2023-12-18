Клиническая смерть, ЧАЭС, алкоголь: где сейчас актер Алексей Нилов

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Алексей Нилов

Заслуженный артист России Алексей Нилов обрел популярность после выхода сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Чем сейчас занимается актер, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Алексей Нилов

Алексей Нилов начал меньше сниматься в кино во время пандемии коронавируса, однако артист опровергает слухи о том, что намерен уйти из профессии. Актер рассказал Teleprogramma.pro, что в последние годы было действительно меньше съемок, но уходить на заслуженный отдых в 59 лет он не намерен.

«Что касается слухов, пока есть возможность зарабатывать деньги, я буду их зарабатывать. А если не будет возможности, то буду жить на пенсию», — сообщил он.

В 2023 году с Алексеем Ниловым на экраны вышли два мини-сериала «Грибной дождь» и «Изгой-2».

Что известно о проблемах со здоровьем Нилова

Алексей Нилов много лет злоупотреблял алкоголем. В 2000 году из-за интоксикации он пережил клиническую смерть. В программе «Судьба человека» актер рассказал, что, когда пришел в себя и увидел врача, с удивлением поинтересовался, что же он тут делает.

«Я, вероятно, потерял сознание. Вызвали доктора. Когда он приехал, оказалось, что у меня на несколько секунд остановилось сердце или просто была аритмия. [Врач] говорит: „Я тебе сердце запустил. Ты помер — я тебе сердце запустил“», — сообщил актер.

Нилов отметил, что в интернете ходит много слухов о том, что он пережил еще две клинические смерти, однако эта информация не имеет ничего общего с действительностью.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Алексей Нилов

Что Нилов рассказал о ликвидации аварии на ЧАЭС

Выпивать Алексей Нилов начал, когда во время срочной службы попал в Чернобыль, где несколько месяцев участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Актер позднее отправился во вторую командировку в Чернобыль, тогда вместе с другими военнослужащими он строил город энергетиков. По его словам, работали они в такой зоне, где появляться было опасно для жизни. К тому времени все уже знали о радиации и считали, что она выводится при помощи алкоголя и сала.

«Мы были абсолютно уверены, что алкоголь и сало выводят тяжелые металлы и радиацию. Поэтому мы пили самогон и ели сало перед отбоем. Мы жили в вагонах без колес, которые были поставлены на землю. Вечером я строил свое отделение. Они брали кружки, и я заставлял их перед сном выпивать 100–150 граммов, съедать шмат сала и хлеб», — рассказал он MK.RU.

Нилов сообщил, что в «зону опасности» ликвидаторы выходили только на 45 минут в день, после чего занимались личными делами. Изначально все пересекали радиоактивную «границу» только в защите, однако с приходом жары перестали носить маски. По его словам, после выполнения работ бригада сверяла показания личных дозиметров, но они редко показывали достоверные параметры.

Что известно о личной жизни Нилова

Алексей Нилов был женат несколько раз. Первая жена — актриса Анна Замотаева. В этом браке в 1985 году родилась дочь Елизавета. Длительные отношения у артиста также были с музыкальным продюсером Сусаной Цирюк. Они прожили вместе семь лет и родили сына Дмитрия.

Второй законной женой Алексея Нилова стала актриса Юлия Михайлова. Несмотря на венчание в церкви, пара разошлась. В третий раз актер женился на актрисе Ирине Климовой, но оставил ее спустя пять месяцев после рождения сына Никиты в 2003 году.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look//Global Look Pres Алексей Нилов

Ирина Климова рассказала, что последние годы их с Ниловым сын испытывал проблемы со здоровьем, однако артист по-прежнему не участвует в жизни ребенка.

«Папа живет в другом городе, и близкого общения между ними нет. Алексей в курсе того, что происходит с сыном, и только. Периодически они созваниваются. Такой у нас папа, и с этим ничего не поделаешь!» — сказала она Prozvezd.

Сейчас Алексей Нилов женат на портнихе Елене Володиной. Они поженились в 2011 году. Обвенчались в Софийском соборе в Царском селе. Являются прихожанами этого собора. По словам актера, именно в этих отношениях он завязал с употреблением алкоголя, потому что впервые почувствовал ответственность за возлюбленную. Кроме того, ему нужно было содержать семью и выплачивать алименты.

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