Звезда сериала «Слово пацана» пожаловалась на хейт Звезда сериала «Слово пацана» Пересильд пожаловалась на хейт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Пересильд рассказала, что столкнулась с хейтом после выхода картины «Нежность» с ее участием. В беседе с изданием PROZVEZD звезда сериала «Слово пацана» отметила, что ей неприятно читать подобные комментарии.

Прочла о себе много чего нелестного в соцсетях, мол, у меня везде выражение лица одно и то же, будто я его и не стараюсь менять — не умею или, напротив, эксплуатирую так зашедший зрителю образ Айгуль, — заявила 15-летняя звезда.

При этом Пересильд заявила, что старается различать обоснованную критику и хейт, который не стоит внимания. Пока она справляется с этой задачей, добавила Анна. Артистка призналась, что очень избирательно относится к фильмам и сериалам, в которых снимается. Иногда принятие решений идет сначала на уровне родителей — Юлии Пересильд и Алексея Учителя, как это было с проектом «Слово пацана».

Но в конечном итоге решают все равно трое: папа, мама, я. В таком порядке. Я вообще во всем слушаюсь папу. И маму тоже! — отметила звезда.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал отвратительной игру актрисы Анны Пересильд в сериале «Слово пацана». Также, по мнению критика, персонаж Айгуль получился «картонным». Вместе с тем критик похвалил работу актера Рузиля Минекаева, который исполнил роль Марата.