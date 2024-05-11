«Отвратительная игра»: Соседов разнес звезду «Слова пацана» Соседов назвал отвратительной игру дочки Пересильд в «Слове пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов в шоу «СпецКорр» на YouTube-канале назвал отвратительной игру актрисы Анны Пересильд в сериале «Слово пацана». Также, по мнению критика, персонаж Айгуль получился «картонным».

Образ Айгуль мне кажется самым слабым в этом фильме. Она всегда мертвая, она всегда какая-то не своя, она где-то в своем мире. <...> Просто какая-то картонная фигура эта Айгуль. <...> То ли образ так создан, может быть, не дописан, то ли это отвратительная игра актрисы, я не могу понять, — высказался Соседов.

Вместе с тем критик похвалил работу актера Рузиля Минекаева, который исполнил роль Марата. По словам Соседова, артисту удалось и мимикой, и телом, и интонацией передать образ своего героя. Также Соседову понравилась игра Леона Кемстача (Пальто).

Ранее киножурналист Марина Коблева объяснила феномен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ее мнению, он заключается в том, что дал возможность людям высказаться о боли, которую они пережили в 90-е. По ее словам, режиссер Жора Крыжовников смог найти болевую точку в прошлом у каждого, кто жил в то время. При этом история о бандитах объединила и тех, кому понравился сериал, и тех, кто хочет его запретить, отметила эксперт.