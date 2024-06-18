Звезда сериала «Громовы» стала мамой в пятый раз Актриса Глафира Тарханова родила пятого ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глафира Тарханова

Российская актриса Глафира Тарханова, известная по сериалу «Громовы», стала мамой в пятый раз. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка сообщила, что родила девочку.

Дочка! Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе… Понимая, что происходит, ради кого это и для чего, — написала Тарханова.

Известно, что кинозвезда состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фадеевым. До недавнего момента пара воспитывала четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора, но теперь приятных хлопот родителям доставит новорожденная, чье имя пока неизвестно.

Ранее звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер родила сына и стала мамой во второй раз. На своей странице в социальной сети актриса опубликовала несколько фото, на которых она лежит в ванне и держит новорожденного, а ее супруг актер Максим Белбородов находится рядом.

В мае артистка рассказывала, что ее беременность протекает комфортно. По ее словам, дочке понравилась новость о том, что родится именно мальчик. Бербер добавила, что девочка уже готовится воспитывать брата, поскольку она сама растет в безусловной любви и дисциплине.