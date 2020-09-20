Звезда «Мажора» Любовь Аксёнова опубликовала своё фото в гробу

Российская актриса Любовь Аксёнова, известная зрителю по работам в сериалах «Мажор», «Бывшие», «Содержанки» и другим, напугала поклонников странным фото. На нём она позирует в образе покойницы.
Подписчики массово стали просить актрису удалить пугающее фото, так как это плохая примета. Некоторые заявили, что отказываются ставить лайки под таким постом.
В подписи к снимку Аксёнова пояснила, что легла в гроб на съёмках сериала «Настя, соберись». Она призналась, что после многочисленных перелётов и интервью так устала, что чуть было не заснула в деревянном ящике на удобной подушке.
Так, не смыкать глаза!.. На том свете высплюсь! — пошутила Аксёнова.
Продюсер Алексей Троцюк поддержал шутку, написав, что артистки будет не хватать, а актриса Виктория Толстоганова оценила простор «кроватки». Не связанным с кино подписчикам было не так смешно.
Нельзя этого делать, даже для съёмок, — предупредила пользователь под ником ankarusskaya.
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