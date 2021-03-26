Звезда фильма «Всё будет хорошо!» попал в больницу с обширным инфарктом

https://static.news.ru/photo/3eff72c2-8eca-11eb-bca1-96000091f725_660.jpg Марк Горонок Фото: markgoronok/instagram.com

Актёра Марка Горонока, известного зрителям по фильмам Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна», «Всё будет хорошо!» и «Из ада в ад», экстренно доставили в больницу с обширным инфарктом.

Врачи оценивают состояние артиста как тяжёлое. Его поместили в отделение интенсивной терапии. Как отметил сам Горонок, у него отказала правая рука и он не может даже поесть.

По его словам, инфаркт произошёл из-за проблем с супругой Анной. Некоторое время назад женщина заявила, что актёр якобы врал о гибели дочери ради спиртного.

Меня просто смешали с грязью беспочвенно и с сомнительными свидетелями со стороны Анны, — заявил Горонок.

Он также рассказал, что его матери, с которой он попал в аварию в 2019 году, сделали уже третью операцию. Однако пока она так и не вернулась к обычной жизни. Актёр добавил, что виновник происшествия до сих пор не наказан из-за появившихся в деле «непонятных свидетелей», которых раньше не было, передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, Горонок уже попадал на больничную койку после скандала с супругой. 18 февраля он ужинал вместе с женой, и она затронула тему его прежних отношений.