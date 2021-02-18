Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попал в больницу после ссоры с женой

https://static.news.ru/photo/0d31423e-7214-11eb-ac13-96000091f725_660.jpg Марк Горонок Фото: markgoronok/instagram.com

Актёр Марк Горонок оказался на больничной койке после скандала с супругой. Об этом рассказала сама Анна Горонок.

Звезда фильма «Всё будет хорошо» и сериала «Улицы разбитых фонарей» ужинал вместе с женой, и она затронула тему его прежних отношений.

Начался разговор о его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление, — рассказала Анна, слова которой приводит РИА Новости.

Жена 47-летнего артиста заверила, что сейчас с Марком всё хорошо и его состояние стабильное. Врачи поставили диагноз «гипертонический криз». Анна при этом подчеркнула, что не считает себя виноватой в случившемся.

Ранее актёр Павел Деревянко рассказал, что находится в прекрасных отношениях с бывшей женой Дарьей Мясищевой и активно занимается воспитанием детей, сообщал NEWS.ru.