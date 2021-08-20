Звезда «Фантастических тварей» остался без особняка из-за лесных пожаров

Дом британского актёра Эдди Редмэйна на Лазурном берегу Франции сгорел во время лесных пожаров. Известно, что в доме стоимостью два миллиона фунтов стерлингов (более 202 млн рублей) актёр провёл своё детство. Об этом сообщает Daily Mail.

Дом находился в собственности семьи на протяжении 35 лет. Он располагался вблизи коммуны Сен-Тропе на участке площадью более восьми тысяч гектаров. Дом сдавался в аренду за девять тысяч евро в неделю.

По словам отца Редмэйна Ричарда, садовник, который обслуживал дом, сообщил, что таких пожаров в этой местности ещё не было. Он добавил, что огонь двигался с невероятной скоростью. За час он преодолел то же расстояние, что и предыдущий пожар 15 лет назад, но тогда на это потребовалось три дня.

Ранее лесной пожар подобрался к самой границе города Якутска. На территории городского округа сгорело около двух тысяч гектар леса. С трудом, но властям и экстренным службам удалось за 60 километров бездорожья доставить технику на место пожаров, в том числе и тяжёлую.