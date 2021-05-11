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Звезда Comedy Woman рассказала, почему покинула проект

15:11, 11 мая 2021
Татьяна Морозова Татьяна Морозова Фото: tatyanamorozova/instagram.com

Бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, почему решила покинуть проект.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего Вячеслава Манучарова, она заявила, что ей надо было идти дальше.

Я решила, что я хочу чего-то нового, — отметила актриса.

По её словам, также в коллективе начались сложности и периодически вспыхивали конфликты. При этом Морозова заявила, что считает конфликты абсолютно нормальной частью работы.

Она поблагодарила других участниц проекта, которые много дали друг другу. Морозова добавила, что во время работы в Comedy Woman считала других актрис частью семьи, но после ухода оттуда осознала, что они были только коллегами.

Ранее звезда КВН и бывшая участница Comedy Woman Елена Борщёва призналась, что её внешность доставила ей массу неприятных моментов. Издевательства начались ещё в детстве, а затем продолжились и во взрослой жизни. 

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