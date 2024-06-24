Звезда «6 кадров» раскрыла подробности перезапуска телешоу Актриса Медведева примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров»

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирина Медведева

Актриса Ирина Медведева сообщила NEWS.ru, что примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров». В беседе с NEWS.ru она отметила, что съемки еще не начались. По словам актрисы, пока никакие документы подписаны не были. Медведева подчеркнула, что в настоящее время ничего не ждет от перезапуска шоу.

Да, я буду участвовать в перезапуске «6 кадров», предложение уже было. Съемки пока не начались, их перенесли, видимо, немного. Пока не подписывали еще ничего. Ничего пока что не жду от проекта. Когда начнутся съемки, тогда уже и сложатся мнение и ожидание, — высказалась актриса.

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