«Тело забыло про инвалидность»: звезда «Папиных дочек» вернулся к съемкам Актер Казаков рассказал о «целебных» съемках в «Папиных дочках» после травмы

Фото: Пресс-служба СТС

Актер Михаил Казаков, кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Актер Михаил Казаков восстановился после серьезной травмы ног и вернулся в сериал «Папины дочки. Новые». Он рассказал порталу Teleprogramma.pro, что съемки в проекте имеют для него целебный эффект. По его словам, услышав волшебную фразу «Мотор, начали!», у него «автоматически все заработало». Казаков подчеркнул, что воссоединение с коллегами прошло роскошно, «будто не расставались».

Видимо, некоторые вещи не забываются. Все вышло так, что мое тело забыло про инвалидность. Вот такая целебная сила «Папиных дочек. Новых», — отметил актер.

В 2020-м Казаков во время поиска удачного ракурса для фото в Твери оступился и упал с крыши пятиэтажного дома, получив травмы ног. Он перенес ряд операций, в связи с чем несколько месяцев передвигался на костылях.

Актер родился в 1988 году в Твери. В 13 лет он дебютировал в «Ералаше», в эпизодах которого снимался несколько лет. Есть на счету Казакова роли и в сатирическом журнале «Фитиль», и в комедийном шоу «6 кадров».

Популярность пришла к Казакову в 2007 году, когда он дебютировал в роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Работа над проектом продолжалась несколько лет, и за это время Казаков успел сняться в эпизодах других многосерийных проектов, а также в полнометражных фильмах. Однако в дальнейшем он отказался от идеи связать жизнь с кинематографом.