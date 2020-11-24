Знакомый семьи рассказал, что Собчак не помогает своей бедствующей родне

https://static.news.ru/photo/b4f3765e-2ec6-11eb-967a-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Родственники Ксении Собчак по отцовской линии находятся в сложном положении, но финансовой помощи от знаменитой телеведущей ни разу не получили, сообщил театральный продюсер Валерий Сергеев.

Кроме того, как рассказал Сергеев, могилы бабушки и дедушки Собчак в Ташкенте пришли в запустение. Александр Антонович Собчак, отец единственного мэра Санкт-Петербурга, умер в 1978 году, за три года до рождения внучки, а его супруга Надежда Андреевна скончалась, когда Ксении было пять лет, но ей не довелось пообщаться с внучкой вживую, пишет KP.RU.

С тех пор как в 2000 году Анатолия Собчака не стало, о могиле его родителей некому позаботиться. Недавно мои друзья прислали фотографию с кладбища. Могила в жутчайшем состоянии! — заявил продюсер.

Мужчина добавил, что, по его мнению, у ведущей хватило бы денег на обновление надгробия родственников.

Родственники Ксюши по отцовской линии — выходцы из Узбекистана, да и сам Анатолий Собчак, для меня — дядя Толя, провёл там детство и юность. А вот Ксения не была ни разу и ни с кем связь не поддерживает, что нас очень неприятно удивляет, — продолжил Сергеев.

Он добавил, что двоюродная сестра Анатолия Собчака Анна и его племянница Ада испытывали серьёзные материальные трудности и продолжают бедствовать. Сейчас женщинам за 60 и, по мнению Сергеева, помощи от успешной родственницы они уже не дождутся.

Ксения любит повторять, что она дворянского происхождения. Но с роднёй по отцу, которая действительно имеет дворянские корни, общаться не желает, — возмутился мужчина.

Продюсер подчеркнул, что «сообщество друзей семьи Собчак» — людей, которые общались с семейством в Ташкенте, расстраивает нежелание ведущей общаться с роднёй, хотя ставшая матерью Собчак пропагандирует общечеловеческие ценности. Сергеев признался, что «неуёмная активность» Ксении многих раздражает.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Константин Богомолов в разговоре с журналистами разоткровенничался на тему возможного появления у них с женой, телеведущей Ксенией Собчак, общих детей. По словам деятеля искусства, подобное развитие событий вполне можно допустить.