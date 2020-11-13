Богомолов предположил, что у них с Собчак могут быть общие дети

https://static.news.ru/photo/fb158ab4-2714-11eb-b533-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: konbog75/instagram.com

Режиссёр Константин Богомолов в разговоре с журналистами разоткровенничался на тему возможного появления у него с женой, телеведущей Ксенией Собчак, общих детей. По словам деятеля искусства, подобное развитие событий вполне можно допустить.

Звёздная пара явилась на вручение престижной премии. На Собчак был заметен загар, ведь совсем недавно она с семьёй отдыхала в Дубае. Светская львица на церемонию надела дорогой пиджак с ярко-малиновыми рукавами.

Богомолов в это время делился с журналистами телеканала НТВ мыслями о творчестве и детях.

Всегда приятно, когда видишь, что человек совершает акт творчества. Мы очень любим детей. У нас есть свои дети. Чем больше будет в мире детей, тем лучше, — сказал режиссёр.

Собчак и Богомолов поженились год назад. У каждого из них есть дети от предыдущих союзов. Сына Ксении Собчак от актёра Максима Виторгана зовут Платон.

Как ранее передавал NEWS.ru, видеоблогер Ксения Собчак на отдыхе в Дубае показала всем «пятую точку». Звезда обнародовала фотографию отдыха на пляже, повернувшись к поклонникам задом в буквальном смысле.

На снимке смеющийся режиссёр Константин Богомолов в воде держит на руках супругу, которая повернулась спиной к камере.