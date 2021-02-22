Знакомые Ким Кардашьян рассказали о причинах её разрыва с Канье Уэстом

https://static.news.ru/photo/c9e64338-74f9-11eb-b6ce-96000091f725_660.jpg Фото: John Palmer/MediaPunch via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

Источники из окружения предпринимательницы и телезвезды Ким Кардашьян рассказали, что сразу несколько событий подтолкнули её к разводу с рэпером Канье Уэстом.

Первый серьёзный конфликт в звёздной паре вспыхнул в 2018 году, пишет издание US Weekly со ссылкой на окружение Кардашьян. Уэст тогда в интервью заявил, что рабство в США было выбором, а не повинностью темнокожих жителей страны. Знакомый телезвезды отметил, что эти слова серьёзно огорчили её.

Пара приложила значительные усилия, чтобы пережить этот инцидент, однако в 2020 году ряд событий добили их отношения окончательно. В июле Уэст публично признал, что обсуждал с женой возможность аборта перед появлением на свет их дочери Норт. Затем рэпер опубликовал серию твитов, в которых обвинил супругу в намерении отправить его в психиатрическую лечебницу.

После этого для Ким уже не было пути назад. Она могла отмахнуться от шокирующих общественность заявлений, но не могла проигнорировать то, что Канье упомянул детей. По её мнению, это было неприемлемо и она боялась, что однажды Норт прочитает об этом, — рассказал источник из окружения Кардашьян.

6 января 2021 года стало известно, что Кардашьян и Уэст приняли решение развестись. Инициатором разрыва по некоторым данным выступила жена рэпера. Ряд СМИ сообщали о планах Уэста переехать в Лондон после развода и стать проповедником. Пара уже передала документы для начала процедуры развода в суд, передавал NEWS.ru.