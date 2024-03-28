«Сбросить вес»: Бурунов ответил на комплимент журналистки Сергей Бурунов заявил о намерении сбросить вес

Фото: NEWS.ru

Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов заявил о намерении сбросить вес, после того как во время общения с прессой одна из журналисток сделала комплимент его внешности. Бурунов общался с корреспондентами во время пресс-подхода за кулисами доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского. Снижение веса, по словам актера, — единственная цель, которую он поставил перед собой на ближайшую перспективу, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Ну это вы мне льстите, конечно, но приятно. Целей не ставил. [Разве что] сбросить вес, — сказал Бурунов.

До этого Бурунов рассказывал, что чудом не стал жертвой теракта в «Крокус Сити Холле». Он собирался посетить концерт группы «Пикник», но для удобства решил приехать на выступление чуть позже, чтобы не стоять в толпе и сразу пройти на свое место в зрительном зале. На подъезде к концертному залу актер увидел, как к зданию бегут люди, а также мчат машины с мигалками и такси. По его словам, в этот момент он позвонил Светлакову, который находился в зрительном зале. Коллега по цеху заявил, что слышит выстрелы, и посоветовал ему не приближаться к зданию, а лучше уезжать.