Жуков объяснил, почему пришел на премьеру «Между нами лето» с Прохоровым Сергей Жуков назвал Влада Прохорова новой яркой звездой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жуков и Влад Прохоров

Российский певец Сергей Жуков заявил, что пришел на премьеру фильма «Между нами лето» с актером Владом Прохоровым, который исполняет главную роль в картине, потому что считает его «новой яркой звездой». Солист «Руки Вверх!» подарил артисту коробку со сладостями, передает корреспондент NEWS.ru с мероприятия.

Мне кажется, Влад уже на вторую ступень поднялся. Дальше я просто не знаю, что с ним будет, он как ракета. Во всем творческом великолепии это новая яркая звезда. Вот почему я рядом, я всегда рядом со звездами, — сказал Жуков в беседе с журналистами.

Известно, что Прохоров также снимается в фильме о поп-группе «Руки Вверх!». Актер исполнит роль Жукова в молодости. По сюжету картины, накануне большого концерта коллектива на солиста совершается покушение. Ему удается избежать пули, а за расследование берется старший следователь Павлов, уверенный, что искать преступника нужно в прошлом Жукова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета ресторана Сергея Жукова «Папа жарит мясо» в Крыму. По данным канала, общая сумма штрафов, долгов по аренде, воде и электричеству составила 35 тысяч рублей.