Адвокат рассказал, накажут ли SHAMAN за песню «Я русский» Адвокат Жорин: SHAMAN за песню «Я русский» не накажут

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN

Певца SHAMAN (Ярослава Дронова) не накажут за песню «Я русский», сообщил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Ранее появилась информацию, что композицию исполнителя проверят на экстремизм. По мнению адвоката, в произведениях SHAMAN нет возбуждение ненависти или вражды, а также его творчество соответствует «генеральной линии партии».

Ему не грозит никакого наказания по двум причинам. Во-первых, в его произведениях, по крайней мере в тех, которые я слышал, нет того, что указывается в законе как возбуждение ненависти или вражды к какой-либо социальной группе, там нет экстремистских высказываний. Во-вторых, произведения SHAMANa соответствуют, что называется, генеральной линии партии. Поэтому никакого наказания в данный момент и даже возбуждение дела ему не грозит, — сказал адвокат.

Жорин добавил, что если бы певец был противником СВО, то ситуация была бы обратной. В таком случае, полагает юрист, исполнителю бы «точно грозило дело», даже если в высказываниях и произведениях нет фактической ненависти или вражды.

27 февраля стало известно, что житель Тульской области обратился в МВД с заявлением проверить песню исполнителя SHAMAN «Я русский» на предмет экстремизма. По мнению обратившегося, слова песни разжигают межнациональную рознь в стране. SHAMAN утверждает, что под словами «я русский» он подразумевает всех граждан России, а не конкретную народность.