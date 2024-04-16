Жорин объяснил, как уход мужа Блиновской на СВО спасет «королеву марафонов» Адвокат Жорин: ушедший на СВО муж Блиновской борется за ее благополучие

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Алексей Блиновский

Уход мужа блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от неуплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, в зону специальной военной операции России на Украине заслуживает уважения, заявил в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, Алексей Блиновский борется за благополучие супруги, но нельзя утверждать, что его поступок поможет жене в этом деле.

То, что ее супруг, спасая жену и рискуя жизнью, отправился участвовать в СВО, — это, безусловно, заслуживает уважения. Он борется за благополучие своей супруги. Я надеюсь, это поможет, но быть уверенным в этом нельзя. Когда любое дело получает значительный резонанс, то там, кроме гражданского, уголовного, процессуального кодекса, вступают в действие другие неведомые кодексы, которые, к сожалению, зачастую мощнее, чем писаные законы, — высказался Жорин.

Он выразил надежду, что Блиновская как можно скорее выйдет из СИЗО, поскольку женщине тяжело находиться в таких условиях, учитывая, что она не причинила никому насильственного вреда. Жорин считает, что если человека обвиняют в экономическом преступлении, то он должен возместить ущерб. Как отметил адвокат, наказание всегда должно способствовать исправлению, но в условиях СИЗО крайне сложно сохранять и соблюдать общечеловеческие права.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии Алексея Блиновского из зоны СВО. По данным канала, муж «королевы марафонов» собирает беспилотные летательные аппараты и занимается их логистикой между подразделениями. Канал отмечает, что таким образом супруг блогера пытается спасти почти разрушенную бизнес-империю, в которую входят несколько компаний и фирм.