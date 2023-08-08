Жених Сандры Буллок умер после продолжительной болезни Избранник Сандры Буллок фотограф Брайан Рэндалл умер в 57 лет от амиотрофического склероза

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сандра Баллок

Фотограф Брайан Рэндалл, избранник голливудской звезды Сандры Буллок, скончался 5 августа на 58-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает People. По данным издания, последние три года он страдал от амиотрофического склероза, редкого заболевания, которое поражает центральную нервную систему.

Пара познакомилась в 2015 году, позже они начали встречаться. Звезда Голливуда и фотограф не спешили регистрировать брак, поскольку для Буллок, по ее словам, было главным оказаться преданным партнером и матерью, а не иметь официальные бумаги.

Актриса в одном из интервью заявила, что в лице Рэндалла «нашла любовь всей своей жизни». У пары нет совместных детей, однако двух приемных малышей Буллок фотограф воспитывал как своих собственных. Кроме того, у Рэндалла есть взрослая дочь от предыдущих отношений. Семья фотографа подтвердила его смерть.

С большой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с ALS. <...> Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, — отметили родные.

Ранее сообщалось, что американский режиссер и сценарист Уильям Фридкин скончался на 88-м году жизни. Он был известен широкому зрителю постановкой фильмов «Французский связной» (1971) и «Изгоняющий дьявола» (1973). Причины смерти режиссера не называются. По словам вдовы Фридкина Шерри Лансинг, кинематографист умер 7 августа в Лос-Анджелесе.