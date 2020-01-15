Рома Жуков с дочерью Полиной Рома Жуков с дочерью Полиной Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена Ромы Жукова Елена и его шестеро детей могут в любой момент лишиться жилья, так как музыкант не выплачивает ипотеку за квартиру. В двухкомнатной квартире проживает вся семья музыканта, сам он давно живёт своей жизнью.

По словам Елена, Жуков платил взносы за спорную квартиру, но, видимо, решил отомстить бывшей жене и предупредил, что платить за жильё больше не будет.

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Спасибо родным, близким, друзьям и благотворительным организациям за их помощь. При этом от государства помощи практически нет. Папа Рома «помогает» только тем, что постоянно пишет жалобы в органы опеки, которые вместо помощи, предъявляют ко мне многочисленные требования и претензии. Я и дети постоянно испытываем из-за них стрессы. Папа Рома на нас только «пиарится», подает на нас в суды, таскает нас по разным каналам, где нас поливает грязью вместе со своей сожительницей. А между тем, когда дети приезжают к нему в гости, то им даже спать негде. Органы опеки не разу не проверили, находясь в каком состоянии принимает детей их отец и его сожительница, какие условия они им обеспечивают. Папа Рома распространяет обо мне заведомо ложные сведения, порочащие мои честь и достоинство, подрывающие мою репутацию, и совершая тем самым уголовно наказуемое по ст. 128.1. УК РФ деяние, также влекущие в силу ст. 158 ГК РФ обязанность их опровержения по решению суда и возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений. В настоящее время я рассматриваю вопрос об обращении с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы и суд. Дети, имея доступ в Интернет, читают всю эту «грязь», выдуманную папой для своей рекламы и новых инициируемых им судов. Для меня и для детей это стресс и душевные переживания. По этой причине, мы были вынуждены обратиться к психологу, а это дополнительные расходы. Папа Рома все время боится перечислить мне лишнюю копейку, дает деньги детям на руки, а этого делать нельзя т.к. они ещё маленькие и не осознают на что их правильно потратить. Когда и сколько денег папа переводит старшим детям я не знаю, это полностью его инициатива, и то, что он всем показывает (публикует на своей странице в контакте) чеки это позор. А также не могу не рассказать Вам, как нас с детьми папа Рома хотел выселить из квартиры, в которой я делаю ремонт. Квартира преобразилась. Но живем в этой квартире мы с детьми, а не он. Это, видимо, его разозлило и обидело. За эту квартиру он платит кредит. Решив, нам отомстить, он сказал детям, что платить за нее не будет и нас банки тогда выселят. Мы сначала подумали, что папа шутит

Публикация от Елена Жукова (@elenazhukova_official)

Мы сначала подумали, что это такая глупая шутка. Но когда позвонили из банка и сказали, что наш папа Рома не платит уже несколько месяцев, и банк подает в суд на выселение нас из квартиры, мы с детьми испытали шок, — жалуется в Instagram бывшая жена музыканта.

Елена уверена, что цель у Ромы одна — месть, тем более, что он всё время пишет жалобы в органы опеки, конфликтует без повода. К примеру, стоило Елене с детьми уехать в санаторий, как Рома Жуков тут же объявил, что жена спрятала от него детей и многое другое.

Если банк отберёт у семьи музыканта квартиру, экс-жене и шестерым детям придётся переехать в однокомнатную квартиру Елены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певцу Роме Жукову отказали в посадке на самолёт в якутском аэропорту, сообщил адвокат Александр Усачёв. По его словам, полицейские, к которым артист обратился с вопросом, заявили, что тот якобы пьян.

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