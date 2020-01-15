https://static.news.ru/photo/3591ccc8-37da-11ea-b3fe-fa163e074e61_660.jpg Рома Жуков с дочерью Полиной Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена Ромы Жукова Елена и его шестеро детей могут в любой момент лишиться жилья, так как музыкант не выплачивает ипотеку за квартиру. В двухкомнатной квартире проживает вся семья музыканта, сам он давно живёт своей жизнью.

По словам Елена, Жуков платил взносы за спорную квартиру, но, видимо, решил отомстить бывшей жене и предупредил, что платить за жильё больше не будет.

Мы сначала подумали, что это такая глупая шутка. Но когда позвонили из банка и сказали, что наш папа Рома не платит уже несколько месяцев, и банк подает в суд на выселение нас из квартиры, мы с детьми испытали шок, — жалуется в Instagram бывшая жена музыканта.

Елена уверена, что цель у Ромы одна — месть, тем более, что он всё время пишет жалобы в органы опеки, конфликтует без повода. К примеру, стоило Елене с детьми уехать в санаторий, как Рома Жуков тут же объявил, что жена спрятала от него детей и многое другое.

Если банк отберёт у семьи музыканта квартиру, экс-жене и шестерым детям придётся переехать в однокомнатную квартиру Елены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певцу Роме Жукову отказали в посадке на самолёт в якутском аэропорту, сообщил адвокат Александр Усачёв. По его словам, полицейские, к которым артист обратился с вопросом, заявили, что тот якобы пьян.