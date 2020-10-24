Жена Михалкова показала богатое убранство особняка режиссёра

https://static.news.ru/photo/110ef484-15c4-11eb-bc85-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Супруга Никиты Михалкова Татьяна опубликовала видео с застолий по случаю юбилея звёздного мужа. Семья выдающегося деятеля собралась в его загородном особняке на Николиной Горе.

На кадрах видно, что поздравить старого друга пришёл композитор Эдуард Артемьев. Он играет на рояле, рядом с ним стоит дочь режиссёра Надежда Михалкова. Всё происходящее она снимает на телефон.

На видео хорошо видно роскошное убранство особняка режиссёра. Интерьер дома выполнен в русском стиле, особняк внутри отделан натуральным деревом. Стены украшают старинные иконы, а в центре гостиной стоит белоснежный камин. Лестницу второго этажа украшают шкуры животных. В доме очень много цветов.

Никита Михалков отмечает в этом году 75-летие. Несколько дней назад президент Владимир Путин вручил ему Орден Труда. Режиссёр много лет возглавляет Союз кинематографистов России,

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссёра Никиту Михалкова с юбилеем. Мэтру исполнилось 21 октября 75 лет.