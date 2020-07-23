Жена Александра Буйнова рассказала, какую операцию перенёс певец

https://static.news.ru/photo/cd812c9c-cd42-11ea-8008-fa163e074e61_660.jpg Александр Буйнов со своей супругой Алёной Фото: instagram.com/buinovofficial

Супруга певца Александра Буйнова Алёна рассказала об операции артиста и о его самочувствии.

Она сообщила, что её мужу удалили желчный пузырь. Алёна Буйнова добавила, что операция прошла успешно, супруг хорошо себя чувствует и уже ходит на продолжительные прогулки с домашним питомцем.

Абсолютно спокойно гуляет по 5 километров в день со своей собакой, — привели слова супруги Александра Буйнова «Известия».

Ранее Александр Буйнов поделился с подписчиками фотографией из больничной палаты и предложил им догадаться самим, почему он туда попал.

На снимке артист показывает бинты на проколах в области живота и перевязанную руку и отмечает, что давно не «выходил в эфир», а его планам участвовать в фестивале «Славянский базар» не суждено было сбыться.

Большинство подписчиков догадались, что артист перенёс операцию по удалению желчного пузыря, писал NEWS.ru.