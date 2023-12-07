«Защищаемся от нападок»: вдова Градского о судах с его бывшей женой Вдова Градского: экс-жена певца Фартышева подала на меня в суд из-за имущества

Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко)

Александр и Марина Градские

Вдова покойного народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила NEWS.ru, что третья жена певца Ольга Градская (Фартышева) подала в суд на нее и ее общих с артистом несовершеннолетних детей. По словам женщины, та потребовала выделить ей «супружескую долю» в наследстве, пытаясь уменьшить долю младших сыновей Градского.

Я никогда не подавала в суд на Даниила и Марию Градских. Это их мама — Градская (Фартышева) Ольга Семеновна подала в суд на меня и на наших с Александром Борисовичем несовершеннолетних детей, — сказала Коташенко.

Она добавила, что третья жена певца не смогла обосновать в суде свои претензии на имущество. Вследствие этого судья справедливо отказал ей в исковых требованиях.

Ранее сиделка Градского Нигора Фазилова рассказала, как спасла его при инсульте. Осенью 2021 года состояние здоровья музыканта ухудшилось, но он не снизил нагрузку и продолжал работать. По словам женщины, 27 ноября артисту стало плохо, когда он находился дома вместе с друзьями и коллегами из театра.

Градский тогда уже почти не ходил, поэтому его перенесли на инвалидную коляску. Сиделка сразу поняла, что это был инсульт, и вызвала скорую помощь. Приехавшие медики подтвердили догадки женщины и в скором времени забрали музыканта в больницу.