Раскрыта тайна смерти Градского: что сказала сиделка о последних днях певца Сиделка Градского рассказала, как спасала певца от инсульта

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Градский

Сиделка российского певца Александра Градского рассказала, как спасала певца от инсульта. Какие еще подробности последних часов жизни музыканта раскрыла женщина?

Как сиделка спасала Градского от инсульта

Сиделка Нигора Фазилова рассказала, что большую часть часть времени мэтр проводил в своем кабинете — там он лежа пытался работать. Осенью 2021 года состояние здоровья музыканта ухудшилось, но Градский не снизил нагрузку. Фазилова отметила, что музыкант «вставал, хотел жить».

Женщина рассказала, что 27 ноября 2021 года артисту стало плохо. В тот день в доме были друзья и коллеги маэстро из театра. Как рассказала сиделка, Градский уже почти не ходил, поэтому его подняли и перенесли на инвалидную коляску. Музыкант говорил, что с ним все нормально, однако Фазилова дважды вызывала скорую помощь.

«Он говорил, что все нормально, как вдруг у него падает рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз и перестает общаться. Я сразу поняла, что это инсульт. Мы переложили его на кровать, стали звонить в скорую. Медики приехали, сказали: „Это первый инсульт, надо забирать его“», — рассказала сиделка на шоу «Малахов» на канале «Россия 1».

Несмотря на уговоры врачей, в первый раз артист отказался от госпитализации, подписав все необходимые документы. Во второй его все же забрали медики.

Как на новости об инсульте Градского отреагировала жена

По словам Фазиловой, после госпитализации мэтра она осталась одна в квартире, куда через несколько минут приехала жена Градского Марина с помощницей. При этом ранее супруга не жила у музыканта и редко появлялась рядом с ним — чаще всего она была на даче в Глаголево.

«Я закрыла его комнату-кабинет, ведь он не любил, чтобы его вещи трогали. Вдруг звонит Марина: „Нигора, никому не открывайте, должен Даня прийти“. Но он не приехал вовремя, а Марина приехала раньше, чем сын Даниил, поэтому забрала ключи и закрыла все. Они мне сказали: „Мы берем вещи личные, потом уедем“. Вдруг Даня стал стучать, два часа пытался попасть, а я не могла открыть, потому что ни ключа нет, ничего, да и Марина запретила мне», — объяснила сиделка.

Что сказал сын Градского о последних часах жизни певца

Даниил Градский ранее рассказывал, что, узнав о состоянии отца, сразу же поехал в квартиру в Козицком переулке, чтобы взять документы для лечения. Он объяснял, что музыкант несколько раз лежал в клиническом госпитале Лапино, поэтому собранные за время обследований документы могли бы помочь врачам. Мужчина стучал и звонил в дверь, но ему никто не открывал. Сын Градского предположил, что Марина могла забрать не только документы, но и ценные вещи.

«Мне позвонили, когда скорая была у отца. Врач мне тогда сказал, что к тому моменту, когда папу доставили в Склифосовского, время было упущено», — поделился Даниил.

Как сиделка появилась в жизни Градского

Фазилова появилась в жизни музыканта по рекомендации его бывшей жены Ольги — ранее она ухаживала за отцом экс-супруги певца и успела зарекомендовать себя. Здоровье музыканта серьезно пошатнулось в 2021 году, тогда сиделка и приступила к своим обязанностям.

По словам сиделки, первое время Градский был чрезмерно требователен и строг, заранее звонил ей по телефону и четко говорил, что ему нужно. При этом, как вспоминает Фазилова, законная жена ничего не делала.

«Как жена она говорила мне, что нужно делать. Я как-то спросила у Градского, нужно ли мне прислушиваться к ней. На что был дан ответ: «Только меня будешь слушаться, я тебя на работу принял», — вспоминает сиделка.

На следующую ночь после госпитализации, как рассказала женщина, ей приснился Градский. По словам Фазиловой, он поблагодарил ее за помощь и сказал: «Я со всеми попрощался, а с тобой нет». Через час сердце Градского остановилось.

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