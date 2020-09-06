Зарубиной советуют отменить свадьбу из-за смерти Легкоступовой

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Российской певице, 62-летней Ольге Зарубиной сделал предложение американский возлюбленный. Она уже собралась замуж, но родственники начали её отговаривать, ссылаясь на историю с Валентиной Легкоступовой, которая погибла спустя месяц после свадьбы.

Да, мне действительно сделали предложение. Человек живёт в Америке, но после случая с Легкоступовой близкие меня стали отговаривать, говорят, лучше подумать, — призналась в эфире канала «Россия 1» Зарубина.

Как писал NEWS.ru, стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой. По словам дочери певицы Анетты Бриль, вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Бриль считает, что муж Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь.

Звезда эстрады скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире.