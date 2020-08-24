Гаргульи спасли от разрушения замок Галкина и Пугачёвой в деревне Грязь

https://static.news.ru/photo/2798edcc-e5f9-11ea-9892-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru

Московский кузнец Денис Аксёнов помог спасти от разрушения замок шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой, расположенный в подмосковной деревне Грязь. Помогли в этом мастеру демонические литературные персонажи — гаргульи.

Таким образом удалось замаскировать дефекты. Кузнец поставил металлические крепежи и замаскировал их под скульптуры, передаёт Telegram-канал Mash. Впрочем, произошло это не вчера, а семь лет назад.

Когда дом знаменитостей, спрятанный от любопытствующих глаз за высоким забором, стал постепенно разрушаться, Галкин разыскал Аксёнова и предложил нетривиальную задачу — спасти положение с минимальными потерями.

Поначалу шоумен сомневался, что мифические фигуры смогут сохранить замок, однако вскоре согласился и даже сам выбрал дизайн. В итоге стены украшают четыре гаргульи, рыцарь и змей.

На этом сотрудничество не закончилось. Полгода назад звёздная чета заказала у мастера украшение на фасад в виде декоративного вьюна.

Галкин и Пугачёва уже много лет живут в своём замке в деревне Грязь. Причём в последнее время из-за пандемии коронавируса они редко покидают свои владения. Зато, как писал NEWS.ru, к ним регулярно наведываются именитые гости. Однако местные жители говорят, что давно не видели машину певца, экс-мужа примадонны и друга семьи Филиппа Киркорова.